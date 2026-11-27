В Финляндии пройдет Кубок мира по лыжным гонкам с участием спортсменов из России

Фото: «Петрозаводск говорит»

Глава Министерства спорта Финляндии Мика Поутала отказался вручать медали лыжникам из России в случае, если они займут призовые места на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

Кубок мира по лыжным гонкам пройдёт в Финляндии с 27 по 29 ноября. В нём в нейтральном статусе примут участие три российских спортсмена — Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.

Спортсмены остались в скандинавской стране до введения запрета страной на выдачу виз спортсменам из РФ, поэтому смогут принять участие в соревнованиях.