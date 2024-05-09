Трогательной уникальной акцией отметили в Петрозаводске юбилей барда

Сегодня исполняется сто лет со дня рождения Булата Окуджавы. В Петрозаводске было и есть много людей, кто помнит и любит этого поэта, певца и композитора – барда. Двадцать лет назад была придумана акция «Последний троллейбус» (у Булата Окуджавы есть песня про «Синий троллейбус», где он называет его «последним, случайным»). На эту акцию собрались все те, кто любил его песни.

Троллейбус вышел из депо на Московской ровно в 11 часов вечера и колесил по городу, делая короткие остановки. Это был последний городской троллейбус в тот день. «Это идея жизни. Она родилась сама по себе. Не вспомнить Булата Шалвовича Окуджаву в этот день великий грех. Его песни жили, живут, и я верю, что они будут жить в сердцах людей», - сказал журналист Александр Колобов. Конечно, многие захватили с собой гитары, исполняли любимые песни. Например, журналист Максим Берштейн. Певец и музыкант Лео Севец сказал: «Сегодня я здесь еду… Троллейбус очень осторожный такой, окуджавский такой, последний… Он едет аккуратно, мягко. Сидишь, выпил, закурил, всем передаешь приветы, звонишь друзьям и говоришь – посмотрите, посмотрите, мы тут едем сейчас. Клево так… Акция симпатичная очень».

В троллейбусе было очень много пассажиров. Сесть удалось не всем. Но никто не был в обиде. Пели хором. Вспоминал журналист Григорий Воеводин: «Я был на последнем концерте Окуджавы, на последнем в принципе, и он проходил в Петрозаводске. Я помню, как он приезжал с сыном Максимом, как он иногда забывал текст, но зал подхватывал, пел вместе с ним, это совершенно никому не мешало. Это было в зале нынешней филармонии. А когда он умер, мы были в экспедиции, снимали телепередачу на островах Онежского озера. У нас было с собой две гитары. На радиоприемничек мы поймали известие, что умер Окуджава. Мы всю ночь сидели в кубрике катера и пели его песни. Почему-то это было очень светло. Пели, и это было классно».

Если вы участвовали в этой акции, ехали в этом троллейбусе, поделитесь своими впечатлениями! Мы будем рады вашим комментариям.

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В Краеведческом музее Карелии (ныне – Национальный музей РК) тогда же состоялась церемония передачи на постоянное хранение государственных наград. Поисковик из Москвы Дмитрий Богачев передал сотрудникам музея две награды. Орден Красной звезды, которого был удостоен в 1945 году боец Карельского фронта старший сержант Аполинаров, и Орден Славы третьей степени, которым был награжден сержант Манчев, также воевавший в Карелии. Оба бойца погибли в Польше, весной победного 1945 года. Это были не первые награды, которые нашел Дмитрий Богачев. К тому времени в музее Карелии с его помощью оказалось уже более двадцати боевых наград героев Великой Отечественной войны.

В этот день в Петрозаводске состоялся Парад Победы. В празднике участвовала и чета Иконниковых, оба – ветераны Великой Отечественной войны. Незадолго до праздника они отметили бриллиантовую свадьбу.

С Днем Победы Надежду Егоровну и Сергея Алексеевича поздравила и съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики. Журналисты приехали в их дом накануне праздника.

Кроме Иконниковых таких долгожителей-семей в нашем городе тогда не было. Журналисты принесли, конечно, и цветы, и торт, и конфеты. Их пригласили к столу, выпить с юбилярами чашку чая. 60 лет прожить вместе – не поле перейти, - резонно заметил глава семьи Сергей Алексеевич. В честь такой серьезной даты он подарил супруге кольцо с маленьким брильянтом. Надежда Егоровна вспомнила: «У меня было ему подарено тоже кольцо, но он носить не стал». «Теперь она мне носки подарила!» - тут же отозвался супруг.

В 22-летнего красавца-старшину влюбилась юная Надежда во время войны. Они вместе воевали в 71-й дивизии. Сначала – на Карельском фронте. В октябре 1942-го года их дивизию перебросили на Волховский фронт прорывать блокаду Ленинграда. В 1943 году – на Орловско-Курскую дугу. Они освобождали Украину, затем Польшу. Поженились они в 1944 году. На стене Рейхстага Сергей Иконников расписался один, в это время супруга рожала их первого сына в уже освобожденном Петрозаводске. И вот – к юбилею в 2004 году в семье Иконниковых было трое детей, три внучки и маленький правнук Сережа. Когда Надежду Иконникову спросили, а кто же все-таки глава в семье? – она растерялась: «Наверное, все же он… От меня всю жизнь доходы маленькие были… Но решалось все вместе всегда».

Сергей Алексеевич всегда кем-то командовал – на войне взводом, в мирное время работал в министерстве промышленности. А дома, по словам Надежды Егоровны, он всю жизнь ухаживал за любимой женой. «Я и на работе не командовал, не кричал. Был начальником отдела. И никто не скажет, чтобы я к кому-то плохо относился, чтобы грубо обращался. Не было такого у меня. Я за всю жизнь, вот она подтвердит, даже не матюгался нисколько!»

В хлебосольном доме Иконниковых всегда были рады гостям. Но долго посидеть за чашкой чая не удалось – ведь хозяева торопились на репетицию Парада Победы. Это был 59 День Победы в их жизни.

Таким было 9 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.