Бывший министр Швец дала показания по делу Любарского

27 апреля в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против бывшего мэра карельской столицы Владимира Любарского, которого обвиняют в многомиллионных взятках.

Предполагалось, что в суд придет председатель Петросовета Надежда Дрейзис. Однако она сообщила, что не сможет дать свидетельские показания, так как плохо себя чувствует и намерена обратиться к врачу.

Показания дала Марина Швец, которая возглавляла республиканский госпиталь ветеранов войн и недолгое время была министром здравоохранения Карелии.

На аутсорсинг госпиталь ветеранов войн перешел примерно в 2016 году, когда она его возглавляла. По словам Швец, это была общая тенденция, когда лечебные учреждения постепенно переходили от приготовления пищи в собственных пищеблоках на закупку уже готового питания для пациентов.

По ее словам, собственный пищеблок в госпитале нередко доставлял проблемы: «То гнилую картошку привезут, то напьются повара».

Сначала питание поставляла компания «Тихий Дон» и пациенты были довольны. Затем кормить пациентов стало ООО «Диетгрупп» и качество питание снизилось. Во всяком случае, по словам Швец, пациенты стали жаловаться на то, что стало невкусно. Но Швец утверждала, что никакого давления со стороны органов власти по продвижению фирмы «Диетгрупп» не было. В суде был допрошен руководитель контрактной службы БСМП, по словам которого переход на аутсорсинг проходил по распоряжению главврача и ничего необычного он не заметил.

Ранее в суде в качестве свидетеля был допрошен бывший депутат Петросовета Дмитрий Ивасько, который участвовал в сделке с недвижимостью семьи бывшего мэра.