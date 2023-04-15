Деятели культуры обезопасили тысячи детей Карелии от гепатита

В Карелии ровно 20 лет назад шла вакцинация подростков от Гепатита «Б». Деньги на приобретение дорогой вакцины выделил благотворительный Фонд Вишневской-Ростроповича. За счет средств этого Фонда в республику было поставлено 44 тысячи доз вакцины. С их помощью прививки от опасной болезни были сделаны подросткам и самим медикам.

Эти прививки были сделаны всем карельским детям, кто достиг 13 лет. В столице Карелии на тот момент их проживало примерно 4 тысячи человек. 2,5 тысячи уже успели привить на момент съемок этого репортажа. Но это была первая из трех прививок, которые входили в курс.

«Пути заражения и попадания возбудителя в организм самые разнообразные. Через плохо обработанные медицинские инструменты. Через переливание крови. В настоящее время наиболее опасный путь для молодежи – половой и употребление внутривенно наркотиков»,

- перечислила Галина Бондаренко, зав.эпидотделом Центра Санэпиднадзора РК.

Заболевание Гепатитом «Б» часто приводит к циррозу или раку печени. «Ситуация по этому гепатиту у нас все-таки напряженная, - признала Галина Бондаренко. – В целом по городу Петрозаводску за 2002 год зарегистрировано 107 случаев острого и хронического гепатита «Б». В текущем году уже 16 заболевших и 19 человек с хроническим заболеванием».

Полный курс вакцинации одного человека обходился в полторы тысячи рублей. Без помощи благотворительного фонда Вишневской-Ростроповича карельские медики не смогли бы обезопасить тысячи жителей республики от опасной болезни. Представители фонда приезжали в Карелию с проверкой и остались удовлетворены тем, как расходуются в республике вакцины, закупленные на средства фонда.

В выставочном зале филармонии открылась выставка работ Александра Трифонова. Помимо уже известных живописных работ этого художника, в экспозиции была представлена и его компьютерная графика.

На выставке художник представил работы, которые выполнял на компьютере уже в новом, 21 веке. И живопись прошлых лет. И хотя техника исполнения этих работ была совершенно разная, но темы, мотивы, образы, интонации у них были схожи. На картинах Трифонова мир природы, травы, цветы, деревья вступают в разные взаимоотношения с формами, созданными самим человеком: пирамидами, башнями, фрагментами архитектуры. Все это излюбленные мотивы работ мастера.

«У него есть круг тем, которые на протяжении всех этих лет его волнуют, к которым он обращается несмотря на время, несмотря на конъюнктуру, которая идет сверху или снизу. То есть это темы, которые ему близки. И мы постарались представить живопись здесь не на контрасте, не на диссонансе, а органично», - сказала на открытии Людмила Соколова, искусствовед и муза художника.

Близкие серии «Реальность-2», «Пирамиды», «Отпечатки». Генетическая память – одна из основных тем, и строится она на диалоге и игре с образами и формами классического искусства. Оценить тонкую игру образов, ума и виртуозного воплощения и предлагал нам автор.

Музыканты петрозаводской группы «Drolls», исполняющие средневековую европейскую музыку, в 2003 году записали новую пластинку. Свой альбом они представили в рамках Фолк-марафона, который состоялся в конце апреля.

Кстати, группа «Drolls» - ветеран «фолк-марафонского» движения. Эти музыканты участвовали в каждом из фестивалей современной народной музыки, которые проходили в Петрозаводске в начале двухтысячных. И в «Drolls» был состав музыкантов, не претерпевший изменений со времен первого Фолк-марафона (кстати, коллектив существует и сегодня в прежнем составе). На фестивале 2003 года музыканты собирались представить публике новый альбом.

«Это своего рода музыкальная повесть, которую мы будем рассказывать. Здесь есть и танцевальная музыка, и такая музыка, под которую можно посидеть-подумать. Так что будет на этом вечере все. Надеемся, что слушателям не будет скучно», - сообщил музыкант Дмитрий Черевко.

Альбом назвали «Carminis Vagantibus», что-то вроде «песен школяров». На нем записана европейская музыка 11-14 веков.

«Все, что мы играем, это не авторские вещи. Мы не сочиняем эту музыку. Это оригинальный исторический материал, к которому мы делаем свои аранжировки. Тексты тоже оригинальные, они исполняются на старых европейских языках», - сказал Дмитрий Черевко. Принимая во внимание заслуги «Drolls» перед фестивальным движением, организаторы Фолк-марафона выделили им для презентации новой пластинки целый вечер. К тому же пятничный. Музыканты обещали сделать все, от них зависящее, чтобы зрители, пришедшие в зал кинотеатра «Сампо», ощутили себя в Европе 800-летней давности.

Таким было 15 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.