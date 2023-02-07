К юбилею столицы Карелии детям решили помочь укрепить здоровье

В Петрозаводске ровно 20 лет назад побывала делегация Фонда Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, которую возглавил исполнительный директор этой благотворительной организации Уильям Амос. На встрече с заместителем министра правительства Карелии члены делегации обсуждали перспективу проведения на средства фонда вакцинации карельских подростков против гепатита.

Все надеялись на то, что летом в Петрозаводск приедут и сами супруги: знаменитый музыкант Мстислав Ростропович вместе оперной певицей Галиной Вишневской. На встрече с заместителем премьер-министра Карелии Виктором Давыдовым такое предположение сделали члены делегации Фонда, основанного звездной супружеской парой. Тут же было решено отправить Ростроповичу и Вишневской приглашение на празднование 300-летия столицы Карелии. Тогда можно будет показать результаты нашего совместного проекта, уверяла приглашающая сторона. Делегация Фонда прибыла в республику, чтобы подписать соглашение о вакцинации против гепатита В карельских детей и медицинских работников.

Вакцины, а также холодильники и термоконтейнеры для ее хранения, собирались приобрести в соответствии с соглашением на средства Фонда. Несмотря на то, что официальные бумаги были подписаны только лишь 4 февраля, часть необходимого оборудования уже поступила в республику. Всего за счет Фонда предполагалось вакцинировать более 40 тысяч карельских детей. На осуществление проекта уйдет три года, сообщили в правительстве. Предполагалось, что за это время ситуация в республике изменится таким образом, что дальше карельские медики смогут эффективно вести профилактику гепатита В своими силами, без помощи Фонда.

А глава Петрозаводской администрации Виктор Масляков встретился с губернатором финской провинции Оулу Эйно Сиуруайненом. Мэр столицы Карелии рассказал гостю из Финляндии о жизни нашего города и о предстоящем праздновании его 300-летнего юбилея. И эти заботы были очень близки губернатору из Суоми, ведь и ему предстояло готовиться к юбилею своего родного города.

В 2005 году столица финской провинции Оулу должна была отметить 400 лет со дня своего основания. До конца 19 века Оулу был небольшим приморским городком. Его население занималось в основном мореходством, торговлей смолой. В начале 2000 Оулу был шестым по величине городом Финляндии с населением 115 тысяч человек, что по финским меркам – немало. Большую часть экономики была сосредоточена в сфере высоких технологий. По оценке некоторых западных специалистов, Оулу вошел в двадцатку важнейших технологических центров планеты. В университете Оулу училось 12 тысяч студентов, среди которых было немало петрозаводчан. Студенты, аспиранты и преподаватели карельских вузов частенько ездили на учебу и на стажировки в Оулу.

В состав делегации, прибывшей в Карелию, вошли не только чиновники, но и бизнесмены. На встрече с мэром Петрозаводска участвовал представитель мебельной фирмы с оборотом в 50 миллионов марок. Руководство предприятия подумывало о строительстве своего филиала на территории нашей Карелии. Виктор Масляков и Эйно Сиуруайнен обсудили и подготовку к празднованию юбилея карельской столицы. Грядущим летом предполагалось осуществить два совместных проекта. Во-первых, пробег по маршруту Оулу-Медвежьегорск-Пудож-Архангельск. Во-вторых, Поезд культуры, который провезет российских и финских артистов, музыкантов, художников из Архангельска через Костомукшу в Оулу, а уже оттуда через Суоярви в Петрозаводск.

Таким было 7 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.