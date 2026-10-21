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21 октября 2026
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Финляндия

Паромы в Финляндии остановились из-за опасной находки в море

Советская торпеда изменила привычное расписание паромов Финляндии
морская гладь
Фото создано с помощью Алиса AI

Движение пассажирских судов в Финляндии пришлось остановить из-за опасной находки у берегов острова Суоменлинна. Предметом, переполошившим полицию скандинавской страны и изменившим привычное расписание паромов, оказалась советская торпеда времен Второй мировой войны. Об этом пишет «Деловой Петербург». 

По данным источника, у торпеды отсутствовали боевая часть и хвостовое оперение. Опасную находку признали безопасной и уже уничтожили.

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