Финский гигант лесозаготовительной техники объявил о простое

Завод Ponsse столкнулся с кризисом

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Покинувший Россию финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse планирует остановить головной завод. Финский производитель увольнять сотрудников пока не планирует, но предупреждает о временной приостановке работы завода и отправке персонала в вынужденный простой до 90 дней в течение 2027 года, сообщает «Деловой Петербург». На головном предприятии в Виеремя трудится 1109 человек.

В руководстве бывшего партнера российских лесозаготовителей говорят о затяжном кризисе в лесной промышленности и падении спроса. Клиентские службы и сервисы продолжат работать штатно.

Завод Ponsse начал останавливать мощности в Северном Саво в этом году. О мерах предупреждали еще осенью 2025 года. В руководстве фирмы говорили, что произведенная техника копится на складах.

Финский бренд работал в России с 2005 года, но в марте 2022 остановил экспорт в нашу страну, а затем покинул рынок.