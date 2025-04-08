В фонде «Защитники Отечества» можно получить психологическую помощь

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия заключил соглашение с образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования». Целью соглашения является оказание психологической, психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной и кризисной помощи.

— Психологическая поддержка необходима для восстановления душевного равновесия, адаптации к мирной жизни и преодоления стрессовых состояний. Специалисты помогут справиться с тревогой, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и другими эмоциональными трудностями»,

— отметила Ольга Агеева, заместитель руководителя филиала фонда по медицинскому сопровождению.

Получить необходимую психологическую помощь можно также в филиале фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске. Клинические психологи работают в формате индивидуальных консультаций, групповых встреч, а также лекционных просветительских мероприятиях. Ветераны и семьи погибших, проживающие в отдаленных районах республики, могут получить консультации в онлайн-формате.

Для получения направления на консультацию необходимо обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске по адресу: ул. Свердлова, д. 1. Консультации проводятся на базе «Центра диагностики и консультирования» по адресу: ул. Ленинградская, д. 17. Прием бесплатный. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (8142) 44-53-10.

фото: филиал фонда "Защитники Отечества"