Ряд жителей Петрозаводска остался без электричества

Сегодня в 9 часов утра в домах некоторых жителей Петрозаводска пропало электричество. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение электроэнергии случилось в зданиях на улицах Отрадной, Сиреневой, Паустовского. Причиной случившегося стали плановые работы на сетях.

Вернуть электричество в дома горожан энергетики обещают до 12 часов.