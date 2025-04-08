08 апреля 2025, 09:41
Ряд жителей Петрозаводска остался без электричества
Плановые работы на сетях проходят в столице Карелии
Фото: unsplash.com / Anthony Indraus
Сегодня в 9 часов утра в домах некоторых жителей Петрозаводска пропало электричество. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, отключение электроэнергии случилось в зданиях на улицах Отрадной, Сиреневой, Паустовского. Причиной случившегося стали плановые работы на сетях.
Вернуть электричество в дома горожан энергетики обещают до 12 часов.