Прокурор потребовал посадить бывшего директора «Марциальных вод» Зоряну Левину. Гособвинитль потребовал для нее 4 года колонии общего режима.

Защищает бывшего руководителя карельской здравницы Валерий Хилькевич, а судья по делу Денис Катанандов.

фото «Петрозаводск говорит»

Как сообщил из городского суда корреспондент «Петрозаводск говорит», Левина подписала соглашение о сотрудничестве со следствием, подробно рассказала о всех деталях и фигурантах передачи взяток. Очевидно, она рассчитывала, если не на оправдательный, то хотя бы условный приговор.

Поэтому, когда гособвинитель запросил 4 года реального срока, для нее и для ее адвоката это стало шоком.

Напомним, адвокат просил закрыть заседание для СМИ, но судья согласился только в части сохранения медицинской тайны. Представители СМИ остались в зале суда.

Левину обвиняют в посредничестве при передаче взятки в крупном размере Владимиру Любарскому. Она была третьим звеном в цепочке из четырех человек, все они участвовали в передаче 3 миллионов 100 тысяч рублей бывшему замглавы Карелии по внутренней политике Любарскому.