Бывшего инженера санатория «Марциальные воды» осудят за взятку

Бывшего главного инженера санатория «Марциальные воды» Никиту Погодина обвиняют в получении взятки в размере 470 тысяч рублей. По версии следователей, деньги он получил в 2020 году от директора коммерческой фирмы, сообщили в прокуратуре.

Взятка предназначалась за помощь в авансировании и приемке работ по договорам на проектирование и выполнение изыскательских работ, а также за решение других вопросов, возникавших в процессе работы.

Преступление раскрыли. Погодин вину признал. Взяткодатель раскаялся, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

Уголовное дело бывшего инженера направят в Петрозаводский городской суд на рассмотрение.