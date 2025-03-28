28 марта 2025, 09:11
Рыбалка не удалась – людей спасали на Онежском озере
Спасатели помогли группе рыбаков вернуться на берег
фото VK-паблик «Аварийно-спасательная служба ЛО»
Очередное ЧП с рыбаками случилось на Онежском озере.
В районе поселка Вознесенье пятеро любителей зимней рыбалки отправились на озеро за рыбой на аэролодке. Транспортное средство сломалось, вернуться на берег самостоятельно они уже не могли и вызвали помощь.
Спасатели Ленобласти нашли рыбаков и помогли им добраться до берега. Медицинская помощь им не потребовалась.
Напомним, в Петрозаводске с 25 марта официально запрещено выходить на лед.