Рыбалка не удалась – людей спасали на Онежском озере

Очередное ЧП с рыбаками случилось на Онежском озере.

В районе поселка Вознесенье пятеро любителей зимней рыбалки отправились на озеро за рыбой на аэролодке. Транспортное средство сломалось, вернуться на берег самостоятельно они уже не могли и вызвали помощь.

Спасатели Ленобласти нашли рыбаков и помогли им добраться до берега. Медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, в Петрозаводске с 25 марта официально запрещено выходить на лед.