Из горящего дома спасли не только людей, но и кошек с собакой

Двух человек, три кошки и одну собаку спасли из горящего жилого дома на севере Карелии.

Кадры с места возгорания на улице Машинистов опубликовали кемские пожарные. Напомним, пожар вспыхнул поздним вечером 27 марта в Кеми. Чтобы потушить горящий дом, у спасателей ушло больше часа.

Причину случившегося выясняют. В результате возгорания были повреждены кровля, веранда и коридор.