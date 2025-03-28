28 марта 2025, 08:59
Из горящего дома спасли не только людей, но и кошек с собакой
Кадры с места пожара в Кеми появились в сети
Двух человек, три кошки и одну собаку спасли из горящего жилого дома на севере Карелии.
Кадры с места возгорания на улице Машинистов опубликовали кемские пожарные. Напомним, пожар вспыхнул поздним вечером 27 марта в Кеми. Чтобы потушить горящий дом, у спасателей ушло больше часа.
Причину случившегося выясняют. В результате возгорания были повреждены кровля, веранда и коридор.