28 марта 2025, 08:47
Пожарных по тревоге подняли из-за возгорания на улице Зайцева
Спасателям позвонил сторож. Он думал, что горит бокс, где проводят техобслуживание автомобилей
фото: freepik.com
Вечером 27 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от сторожа поступило сообщение о пожаре в боксе технического обслуживания автомобилей на улице Зайцева.
Прибывшие спасатели установили, что горел не сам бокс, а деревянная пристройка. Профессионалам потребовалось несколько минут, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован.
В результате огнем был поврежден деревянный навес и электрощиток на общей площади десять квадратных метров. Причину пожара выясняют.