Пожарных по тревоге подняли из-за возгорания на улице Зайцева

Вечером 27 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от сторожа поступило сообщение о пожаре в боксе технического обслуживания автомобилей на улице Зайцева.

Прибывшие спасатели установили, что горел не сам бокс, а деревянная пристройка. Профессионалам потребовалось несколько минут, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован.

В результате огнем был поврежден деревянный навес и электрощиток на общей площади десять квадратных метров. Причину пожара выясняют.