Сотни килограммов витаминов – какие районы в Карелии самые ягодные

В Карелии подводят итоги ягодного сезона. Клубнику, черную смородину, малину, крыжовник – все эти витаминные богатства собирали в этом году в республике.

По предварительным подсчетам, в Карелии собрали более 3,5 тысяч тонн ягод, сообщили в региональном министерстве сельского и рыбного хозяйства.

«В организованном секторе было собрано порядка 500 тонн ягод. Больше всего — любимой всеми клубники (земляники садовой) — более 350 тонн»,

- отметили в ведомстве.

Самыми ягодными районами оказались Кондопожский, Прионежский и Олонецкий.

