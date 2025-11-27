27 ноября 2025, 15:00
Сотни килограммов витаминов – какие районы в Карелии самые ягодные
Более 350 тонн клубники собрали в республике
фото freepik
В Карелии подводят итоги ягодного сезона. Клубнику, черную смородину, малину, крыжовник – все эти витаминные богатства собирали в этом году в республике.
По предварительным подсчетам, в Карелии собрали более 3,5 тысяч тонн ягод, сообщили в региональном министерстве сельского и рыбного хозяйства.
«В организованном секторе было собрано порядка 500 тонн ягод. Больше всего — любимой всеми клубники (земляники садовой) — более 350 тонн»,
- отметили в ведомстве.
Самыми ягодными районами оказались Кондопожский, Прионежский и Олонецкий.
