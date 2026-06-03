Свидетель по уголовному делу заявил об угрозе безопасности

В суде продолжилось рассмотрение истории с выделением земли в Нижнем Бесовце

фото: Антонина Кябелева

3 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве с земельными участками, возбужденном в отношении Игоря Сергеева. Помимо допроса запланированных на этот день свидетелей судья Дмитрий Хромых выслушал жителя Нижнего Бесовца Александра Нагеля, который обратился в суд с заявлением о совершенных в отношении его бывшей супруги Ларисы Александровны противоправных действий. Александр Нагель расценил их как угрозу безопасности.

Уголовное дело против Сергеева, возможно, никогда бы не появилась, если бы не настойчивость Александра Нагеля, который неоднократно обращался в правоохранительные органы, к депутатам и журналистам. Он и его соседи были возмущены тем, как меняется ландшафт реки Шуя в районе деревни Нижний Бесовец.

Напротив дома Нагеля расположена часть суши, которую местные жители упорно называют островом. К нему позднее была проложена дорога и там появилось три строения. Из-за развернувшегося строительства и перекрытия протока реки, как утверждают жители деревни, они лишились возможности брать воду из Шуи.

В начале 2025 года в суд обратился карельский природоохранный прокурор с иском о сносе самовольных построек и признании права собственности на земельные участки отсутствующими. В качестве ответчиков в деле фигурируют Сергеев и еще несколько бывших и нынешних владельцев земли на острове. Процесс идет до сих пор. Весной 2026 года по делу была назначена уже третья по счету судебная экспертиза, которая завершится не раньше сентября.

В процессе судебного разбирательства выяснились любопытные детали, связанные с приобретением земельных участков на, так называемом, острове. В результате было возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Сергеева. По версии следствия, он оформил на себя и на свою мать, которую ввел в заблуждение, два земельных участка. Затем участки удалось приватизировать, так как на них якобы были построены строения. Прокурор настаивает, а многочисленные жители деревни это подтверждают, что никаких зданий раньше на острове не было. Другими словами, приватизация земли, которая в 2017 году была продана другим гражданам, была незаконной. Нанесенный государству ущерб оценивается в 958 тысяч рублей.

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Игорь Сергеев пока не определился, признает он свою вину или нет. Видимо, он сообщит об этом на более поздней стадии судебного следствия.

3 июня свидетели по делу – сотрудники различных регистрационных служб и бывшие руководители Прионежской администрации рассказывали о том, как проходило официальное оформление сделок с землей. Все они говорили о том, что не проверяли, есть ли на земельных участках строения, так как это не входило в их полномочия. Они лишь проверяли правильность оформления документов, полностью доверяя информации от заявителя и кадастрового инженера.

Допрос Александра Нагеля судья решил провести в закрытом режиме, так как на предоставленные в суд видеозаписи попали «иные лица», разрешение у которых на просмотр их изображения не спрашивали. Игорь Сергеев не видел смысла закрывать судебное заседание, так как до начала заседания Нагель уже продемонстрировал журналисту свои видеодоказательства. Хоть заседание и закрыли, о том, что произошло с бывшей супругой Нагеля, мы можем рассказать.

Лариса Александровна работает в одном из петрозаводских пунктов выдачи товаров интернет-магазина. Существует две видеозаписи. На одной из них мужчина интересуется каким-то ответом из прокуратуры, связанным с земельной историей. На другой, внешне уже другой мужчина просит Ларису Александровну поискать документы из прокуратуры и даже осторожно предлагает «денежку». Женщина уверенно объясняет мужчинам, что никаких документов у нее нет.

Скорее всего визиты к бывшей супруге Нагеля связаны не с данным уголовным делом, а с иском природоохранного прокурора. Тем не менее судья Хромых решил вызвать Ларису Александровну и выслушать ее пояснения. Следующее судебное заседание назначено на 30 июня.