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3 июня 2026
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Общество

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Коты пропали из перевернувшейся машины на трассе в Карелии

Два домашних питомца пропали из легкового авто, водитель которого был госпитализирован с места ДТП
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Фото: Госавтоинспекция Карелии

Вечером во вторник, 2 июня, в 22.00 на 507 километре федеральной автодороги «Вологда — Медвежьегорск» в Пудожском районе произошла авария. Житель Мурманска вел автомобиль Lada Granta с прицепом, не справился с управлением, легковушка вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии мужчина получил травмы, его отвезли в Пудожскую больницу.

В автомобиле находились три кота. Одного забрали медики скорой помощи, два других - рыжий пушистый и меконгский бобтейл (бесхвостая порода) остались в лесу на месте аварии, сообщил паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Родственники пострадавшего водителя просят автомобилистов обратить внимание на участок трассы в 7 километрах от деревни Римское в сторону Пудожа. 

"Возможно удастся заметить животных и спасти им жизнь", 

- отметили в Сети.

Мурманчане выехали к месту ДТП на поиски питомцев и попросили всех, у кого есть возможность, помочь в розыске и поимке котов. Номера телефонов для связи с владельцами животных указаны в публикации паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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