Юный житель Карелии блеснет эрудицией в телешоу

16-летний интеллектуал вновь попробует стать финалистом шоу на телеканале «Пятница»

фото «Петрозаводск говорит»

16-летний кондопожанин стал участником интеллектуального телешоу «Умнее всех» (6+) на канале «Пятница» с Тиной Канделаки. В викторине дети своими знаниями и смекалкой зарабатывают деньги. Юным участникам шоу нужно заработать как можно больше баллов в четырех раундах. Победитель получит приз и пройдет в суперфинал.

Участником шестого сезона викторины стал школьник из Карелии Дмитрий. Подросток увлекается интеллектуальными играми, историей и музыкой. Он уже участвовал в шоу ранее. Как рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница», Дмитрий участвовал во втором и четвертом сезонах и стал финалистом третьего сезона «Умнее всех».

Выпуск с юным знатоком из города бумажников покажут поздно вечером 4 июня.