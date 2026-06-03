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3 июня 2026
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Общество

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Юный житель Карелии блеснет эрудицией в телешоу

16-летний интеллектуал вновь попробует стать финалистом шоу на телеканале «Пятница»
пульт от ТВ
фото «Петрозаводск говорит»

16-летний кондопожанин стал участником интеллектуального телешоу «Умнее всех» (6+) на канале «Пятница» с Тиной Канделаки. В викторине дети своими знаниями и смекалкой зарабатывают деньги. Юным участникам шоу нужно заработать как можно больше баллов в четырех раундах. Победитель получит приз и пройдет в суперфинал.

Участником шестого сезона викторины стал школьник из Карелии Дмитрий. Подросток увлекается интеллектуальными играми, историей и музыкой. Он уже участвовал в шоу ранее. Как рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница», Дмитрий участвовал во втором и четвертом сезонах и стал финалистом третьего сезона «Умнее всех».

Выпуск с юным знатоком из города бумажников покажут поздно вечером 4 июня.

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