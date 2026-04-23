Открываются новые направления полетов из Петрозаводска

23 апреля в петрозаводской администрации состоялось заседание координационного совета по подготовке к туристическому сезону.

Заместитель гендиректора аэропорта Петрозаводск Лариса Кензеева сообщила, что в 2025 году было семь регулярных маршрутов, предприятие обслужило 730 рейсов. Местными рейсами воспользовались более 80 тысяч пассажиров. В 2026 году география авиамаршрутов расширена. Полетная программа через Петрозаводск пополнится новыми направлениями.

С мая до середины сентября из Петрозаводска раз в неделю по воскресеньям будет летать самолет в Минск. С 17 мая два раза в неделю стартуют перелеты в Самару. С 3 июня по август раз в неделю можно будет улететь в Мурманск. С 16 мая по конец сентября возобновятся перелеты в Махачкалу с периодичностью два раза в неделю. Также дважды в неделю все лето самолеты доставят пассажиров из Петрозаводска в Минводы, Казань и Екатеринбург.

В круглогодичном режиме продолжатся перелеты в Калининград. Со 2 июня рейсы будут осуществляться дважды в неделю. В Сочи из Петрозаводска можно будет добраться на самолете дважды в неделю с мая по конец сентября. Традиционными уже стали авиарейсы до Москвы.

