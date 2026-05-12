Около 20 тысяч человек прошли «Бессмертным полком» в Карелии

9 мая в Карелии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Одним из самых массовых мероприятий стала акция «Бессмертный полк». По данным МВД, на улицы Петрозаводска и Костомукши вышли около 20 тысяч человек. Они несли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Наш оператор снял, как акция проходила в столице Карелии.

Всего в Карелии 9 мая состоялось 202 массовых мероприятия, в них поучаствовали 73 тысячи человек. Праздничный салют прогремел в Петрозаводске - городе Воинской Славы.

Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали 1250 сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих Вооружённых сил РФ и представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества.