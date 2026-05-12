В Карелии у торговца сигаретами отобрали машину

В Беломорском округе вынесли приговор предпринимателю, который приторговывал немаркированными сигаретами.

В СУ СК сообщили, что с августа 2024 года по май 2025 года мужчина купил немаркированную табачную продукцию на общую сумму более 1 млн рублей, привез в Беломорск, где продавал местным жителям. То, что он не успел распродать, изъяли. Вину мужчина признал.

Суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей и конфисковал автомобиль в доход государства.