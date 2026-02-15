Адвокат назвала причины, по которым банк не вернет деньги со вклада

О пяти наиболее распространенных причинах, по которым банк может не вернуть клиенту деньги со вклада, изданию «Прайм» рассказала адвокат Елена Якушева. Эксперт сообщила, что делать в таких ситуациях.

Первая причина - отзыв лицензии у банка. В этом случае организация прекращает все операции, включая выдачу вкладов. В этом случае банк переходит под управление Агентства по страхованию вкладов. Вклады физических лиц застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей по всем счетам в одном банке, и такие вклады подлежат возмещению в приоритетном порядке. Вклады юридических лиц и суммы свыше 1,4 млн рублей возмещаются в процедуре банкротства банка.

Вторая причина - арест или блокировка счета клиента по решению суда или иных органов (например, налоговой службы, судебных приставов или следственных органов). В этом случае банк обязан исполнять эти предписания. Причинами ареста могут быть неуплата налогов, алиментов, штрафов, судебная задолженность или подозрения в криминальном происхождении средств. Получить деньги клиент сможет только после снятия ограничений.

Третья причина - спор о правопреемственности. Если вкладчик умер, доступ ко вкладу могут получить только его наследники, которым необходимо предоставить банку свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом. Пока наследники не вступят в права, банк не выдаст деньги.

Четвертая причина - отсутствие необходимых документов. Если вклад крупный или замечены подозрительные операции, банк может потребовать дополнительные документы, подтверждающие личность клиента.

Пятая причина - подозрение банка на мошенничество. Например, если человек пытается снять всю сумму с вклада и не может объяснить причину, банк в праве заблокировать операцию. В этом случае клиенту придется подтвердить свои намерения и дееспособность, возможно, потребуется повторный визит в банк и предоставление дополнительных документов. Адвокат рекомендует требовать у банка письменный отказ.