Переход через железнодорожные пути в Петрозаводске перекроют

В столице Карелии перекроют переход через железнодорожные пути из одного микрорайона города в другой. По информации, появившейся в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», с 18 февраля переход с улицы Халтурина на проспект Первомайский и улицу Достоевского будет перекрыт.

Жители Пятого поселка высказали обеспокоенность ситуацией.

«Я живу в центре района, работаю на «Петрозаводскмаш». Мне, чтобы дойти до работы, надо будет делать крюк либо через Товарную станцию, либо через Сулажгору. И туда, и туда идти далеко. Да и до Сулажгоры физически не дойти, потому что тротуаров нет, как и обочин. Только две полосы для машин, а пешеходы по колено в сугробах скачут. Вот как быть людям?»

- задается вопросом автор поста.

Житель Петрозаводска отмечает, что тоннель с улицы Халтурина до Первомайского проспекта должен был появиться много лет назад, но «время идёт, а ничего не меняется». А это, по словам горожанина, могло бы предотвратить трагедии.