Спортсменка из Карелии взлетела выше соперниц в Волгограде

Карельская легкоатлетка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Анжелика Васильева завоевала золотую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров до 23 лет, сообщили в паблике «Дирекция спорта».

Наша землячка победила в прыжках в высоту. Спортсменка преодолела планку на высоте 187 см, установив личный рекорд. Турнир проходил в Волгограде.

