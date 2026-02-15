15 февраля 2026, 16:11
Спортсменка из Карелии взлетела выше соперниц в Волгограде
Карельская легкоатлетка завоевала медаль на турнире по легкой атлетике
Фото иллюстративное: freepik
Карельская легкоатлетка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Анжелика Васильева завоевала золотую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров до 23 лет, сообщили в паблике «Дирекция спорта».
Наша землячка победила в прыжках в высоту. Спортсменка преодолела планку на высоте 187 см, установив личный рекорд. Турнир проходил в Волгограде.
