Синоптики рассказали о погоде в Карелии 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, в Карелии ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18…-23°С, местами до -28°С, днём -8…-13°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18…-20°С, днем -9…-11°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале и Сортавале ночью -17°С, днем -9°С.

В Кеми и Суоярви ночью -17°С, днем -10°С.

В Кондопоге ночью -18°С, днем -10°С.

В Медвежьегорске ночью -19°С, днем -10°С.

В Олонце ночью -20°С, днем -11°С.

В Пудоже ночью -22°С, днем -11°С.

В Сегеже ночью -18°С, днем -10°С.