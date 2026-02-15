В Антарктиде зафиксировали мировой минимум температуры за сутки

Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую за прошедшие сутки температуру воздуха на планете. Столбик термометра опустился до -55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Уточняется, что за последние сутки в тройку самых низких температур вошли чукотское село Ильирней. Здесь температура воздуха составила -52 градуса. В якутском Оймяконе термометры зафиксировали -48,9 градуса.

Собеседник агентства назвал самые жаркие места на планете за последние сутки: в аэропорту Каира воздух прогрелся до плюс 42 градусов, в городе Бейра в Мозамбике был аналогичный показатель, а в аэропорту столицы Нигера – Ниамее – зафиксировано 40,7 градуса.