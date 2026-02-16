Дмитрий Чернышенко назвал приоритетные задачи в сфере образования

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко обозначил приоритетные задачи в образовании на 2026 год на заседании в Координационном центре Правительства. В нем приняли участие губернаторы регионов России, а также представители профильных министерств и ведомств. Дмитрий Чернышенко поблагодарил за успешную реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» в регионах.

На совещании с членами Правительства Президент России Владимир Владимирович Путин обратил особое внимание на важность развития ясельных групп детских садов. Этот вопрос был затронут на Прямой линии. Важно, чтобы семьи не боялись заводить детей, были уверены, что государство поможет с присмотром и уходом. В стране более 1 млн детей в возрасте до 3 лет посещают дошкольные учреждения. За последние 5 лет создано более 266 тыс. дополнительных мест для самых маленьких. Наша с вами задача – обеспечить доступность яслей, при строительстве новых детских садов создавать ясельные группы по запросам граждан. Настоятельно прошу Глав регионов держать это на личном контроле,

– отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2025 году в Карелии заработали два новых детских сада. Новые детские сады на 280 и 300 мест открыли на Ключевском шоссе в Петрозаводске и Калевале.

В столице Карелии в трехэтажном детском саду № 115 «Якорек» разместились 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет для занятий с детьми, а также отдельные кабинеты психолога, логопеда и методиста. Здание оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и приспособлено под возможности маломобильных граждан. Детский сад «Якорек» построили по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года».

В Калевале детский сад на 300 мест построили на средства первой арктической субсидии, которую Карелия получила в рамках госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны России. Здание дошкольного учреждения расположилось в сосновом бору. Теперь дети занимаются в уютных помещениях, оборудованных залах для занятий физкультурой и творчеством. И у каждой группы появилась своя прогулочная территория.

В 2025 году в стране приняты системные законодательные изменения в сфере среднего профессионального образования, насчитывающей более 3 тыс. колледжей и почти 4 млн обучающихся. Дмитрий Чернышенко сообщил, что продлен эксперимент по доступности СПО, расширен перечень регионов-участников, введены нормы бесплатного профобучения для девятиклассников, не сдавших экзамены. Также успешно продолжается реализация федерльного проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В прошлом году в Костомукше произошло знаковое событие: на базе политехнического колледжа создали образовательный кластер «КарьерА». Он стал четвертым в республике в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» – образовательные площадки оснастили современным оборудованием и инструментами, максимально приближенными к реальному производству. При поддержке «Северстали» отремонтировали общежитие колледжа, создав для студентов комфортные условия проживания.

Напомним, что всего в Карелии действует четыре образовательно-производственных кластера, созданные в рамка «Профессионалитета». Помимо кластера «КареьерА» в Костомукше, это «Арктический» в Сегеже на базе Северного колледжа, «Сампо» и «Петровская слобода» в столице республики на базе Петрозаводского автотранспортного техникума и Колледжа технологии и предпринимательства.

В ходе заседания вице-премьер напомнил, что в конце года принят федеральный закон, дающий право участникам СВО получить второе специальное профессиональное образование бесплатно. Он поручил Главам субъектов совместно с региональными отделениями фонда «Защитники Отечества» организовать работу по выявлению спроса на получение образования.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на организацию летнего отдыха детей. Зампред Правительства отметил, что необходимо увеличить охват ребят из семей, нуждающихся в особой поддержке, с приграничных территорий, а также из семей участников СВО.