Молодой мужчина пострадал в перевернувшейся машине на «Коле»

Утром 15 февраля на 752-м километре трассы «Кола» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не учел дорожные условия, в результате чего машина пробила ограждение, вылетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадал 32-летний пассажир, житель Костомукши, который ехал на заднем сидении. Мужчина был доставлен в больницу.

