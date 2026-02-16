До 24 градусов мороза ожидается местами по Карелии сегодня ночью

Во вторник в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15, днем -8, -10, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17, местами до -24, днем -8, -13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -14, днем -7;

В Кондопоге ночью -16, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -16, днем -8;

В Олонце ночью -14, днем -8;

В Пудоже ночью -18, днем -8;

В Сегеже ночью -14, днем -8;

В Сортавале ночью -18, днем -8;

В Суоярви ночью -17, днем -9.