16 февраля 2026, 14:39
Новых земских работников культуры хотят привлечь в Карелию
В прошлом году по программе «Земский работник культуры» работу получили три педагога
фото freepik
Новые кадры рассчитывают привлечь в Карелию по программе «Земский работник культуры». По данным ТАСС, речь идет о 14 педагогах, что в пять раз больше, чем в 2025 году, когда были трудоустроены трое.
Программу запустили в прошлом году для поддержки специалистов, которые готовы трудиться в небольших городах и селах с населением до 50 тысяч человек. Победители конкурсного отбора заключают договоры с учреждениями культур, получают единовременную выплату.
Заявки от участников начнут принимать с 15 апреля. Вакансии будут открыты по всей Карелии.