Новых земских работников культуры хотят привлечь в Карелию

Новые кадры рассчитывают привлечь в Карелию по программе «Земский работник культуры». По данным ТАСС, речь идет о 14 педагогах, что в пять раз больше, чем в 2025 году, когда были трудоустроены трое.

Программу запустили в прошлом году для поддержки специалистов, которые готовы трудиться в небольших городах и селах с населением до 50 тысяч человек. Победители конкурсного отбора заключают договоры с учреждениями культур, получают единовременную выплату.

Заявки от участников начнут принимать с 15 апреля. Вакансии будут открыты по всей Карелии.