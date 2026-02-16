Генплан Петрозаводска согласован с федералами и готов к утверждению

В Администрации Петрозаводска состоялось рабочее совещание с участием председателей депутатских комиссий Петросовета и представителей профильных министерств Республики Карелия. Ключевой темой встречи стал завершающий этап подготовки нового Генерального плана города перед его вынесением на сессию Петрозаводского городского совета.

Работа над документом, который определит развитие Петрозаводска на 20 лет вперед, велась при активном участии экспертов, профильных специалистов, представителей власти и, конечно, самих горожан.

Генплан — это наш общий вклад в будущее города. Это решение о том, где через несколько лет появятся новые школы, дороги, парки и поликлиники. Мы вели подготовку документа максимально открыто. В течение года федеральные и региональные ведомства изучали проект Генплана, вносили свои замечания и предложения,

- сказала Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Напомним, что в ноябре 2025 года в ходе общественных слушаний жители Петрозаводска внесли порядка 40 предложений и замечаний. Межведомственная комиссия детально проработала каждое из них. В результате более 30 поправок были единогласно поддержаны и рекомендованы к включению в итоговую версию проекта. После одобрения комиссией подрядчик оперативно внес все изменения, сформировав новую редакцию документа с учетом мнения горожан.

Обновленный проект также успешно прошел необходимую процедуру согласования в федеральных органах государственной власти, что подтверждает его полное соответствие требованиям законодательства.

Это документ стратегического значения для развития Петрозаводска, который определяет вектор развития города на долгосрочную перспективу. В него включены сведения обо всех планируемых объектах транспорта, социального обслуживания, образования и здравоохранения. Существует прогноз численности населения до 2046 года, и проектировщик, основываясь на этих данных, закладывал в проект территории для размещения необходимой инфраструктуры,

- подчеркнула заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета градостроительства и экономического развития Светлана Кондрашина.

Особое внимание при разработке документа было уделено объектам социальной инфраструктуры. Генеральный план разработан с учетом перспективных потребностей города. Уверена, что это позволит нам своевременно реагировать на запросы жителей. Так, под строительство новых школ и детских садов уже зарезервированы необходимые земельные участки,

- отметила Галина Германова, депутат Петросовета.

На ближайшей сессии Петрозаводского городского совета депутатам предстоит рассмотреть документ, ставший результатом открытого диалога и совместной работы власти, экспертного сообщества и жителей Петрозаводска. Принятие Генерального плана направлено на создание комфортного, современного и динамично развивающегося города для всех жителей.