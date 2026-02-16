Более 60 классов в школах Карелии отправлены на карантин из-за ОРВИ

За вторую неделю февраля в Карелии зарегистрировано 6484 случая ОРВИ и гриппа, 32 случая COVID-19, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди совокупного населения ниже эпидемического порога, несмотря на увеличение числа заболевших по сравнению с прошлой неделей.

В Карелии на карантин закрыта школа в Пудоже и шестьдесят семь классов в двадцати семи школах Петрозаводска, Сортавалы, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Прионежского округов и районов. Также приостановлена деятельность семи групп в четырех детских садах в Сортавале, Лахденпохском, Медвежьегорском и Прионежском округах и районах и одной группы в школе-интернате в Петрозаводске.

В республике циркулируют такие вирусы, как: риновирусы, парагрипп, РС-вирусы, сезонный коронавирус, метапневмовирусы, COVID-19, вирусы гриппа А.