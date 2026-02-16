Переработка привела к смерти массажистки-иностранки в Петербурге

В Санкт-Петербурге массажистка из Индонезии упала в обморок из-за переутомления 14 февраля. Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли, сообщает Газета.ru со ссылкой на Life.

По данным источника, в День всех влюбленных у 36-летней женщины была плотная запись в спа-салоне – она работала практически без перерывов с самого утра. При этом массажистка жаловалась на усталость. Чтобы восстановить силы, иностранка легла отдохнуть на массажную кровать. Позже, вставая с нее, женщина потеряла сознание. Ее направили в больницу, где в течение двух часов пытались спасти, но безуспешно.

Известно, что пострадавшая работала в России официально. Дома у нее остались двое детей младше 18 лет.