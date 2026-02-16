Народная программа «Единой России» объединила более 20 экспертов

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке народной программы партии. Его основная задача – выработать предложения по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.

Совет объединил более 20 экспертов, в том числе координатора направления поддержки участников СВО Владимира Сайбеля, сенатора и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, гендиректоров «Росатома» Алексея Лихачева и «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, актера Владимира Машкова, главу Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву и других деятелей.

Новая народная программа будет состоять из двух частей. Предвыборный блок будет ставить конкретные задачи в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры и СВО на пять лет. Финальный предвыборный документ, в котором будут учитываться обращения граждан к Президенту, в партию, органы власти, общественные организации, подготовят к августовскому этапу съезда партии. Долгосрочный документ с идеологическими ценностями партии, которых политическое объединение будет придерживаться десятилетия, представят в июне.

По словам председателя партии Дмитрия Медведева, члены политической структуры ориентируются в своей работе на ту стратегическую линию, которая отражается в указах Президента, в национальных проектах и в программных документах партии.

Мы должны показать, куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну. Для чего наша страна сейчас защищает саму себя, наших людей,

– заявил он.

Медведев отметил, что партийные решения, принятые пять лет назад, нужно скорректировать с учетом изменившихся условий.

Добавим, что по народной программе «Единой России» в Карелии с 2021 года открыли пять новых школ, построили почти два десятка детских садов. Через программу капитального ремонта школ прошли 48 объектов.

Реализуются масштабные социальные проекты: новый хирургический корпус БСМП, поликлиника на Кукковке, блоки «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке и современный дом-интернат в Костомукше. В районах и округах активно идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Кроме того, Карелия первой в России приступила к новому этапу расселения аварийного жилья, сохраняет темпы развития дорожной сети.