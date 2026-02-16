16 февраля 2026, 15:33
Цветы к 8 Марта будут продавать на улицах Петрозаводска
В мэрии определили места для цветочной торговли к празднику
фото «Петрозаводск говорит»
Власти карельской столицы проводят аукцион для торговцев цветами к 8 Марта. Цветы будут продавать в центре города, Кукковке, Ключевой в Соломенном.
В мэрии принимают заявки от желающих разместить нестационарные торговые объекты на улице Труда, Ровио, Судостроительная, Нойбранденбургская, проспекте Ленина и площади Гагарина.
Заявки от торговцев будут принимать до 25 февраля.
