Цветы к 8 Марта будут продавать на улицах Петрозаводска

Власти карельской столицы проводят аукцион для торговцев цветами к 8 Марта. Цветы будут продавать в центре города, Кукковке, Ключевой в Соломенном.

В мэрии принимают заявки от желающих разместить нестационарные торговые объекты на улице Труда, Ровио, Судостроительная, Нойбранденбургская, проспекте Ленина и площади Гагарина.

Заявки от торговцев будут принимать до 25 февраля.

