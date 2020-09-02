Мэрия Петрозаводска наказывает нерадивых подрядчиков рублем

То, что делается в карельской столице в юбилейный год, должно служить горожанам десятилетия. Нарушения по срокам и качеству – это риски подрядчиков. Они знали на что шли, за задержку и брак им придется платить штрафы. Об этом рассказала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Строящихся объектов в Петрозаводске очень много. Их завершение происходит по-разному. Например, по федеральному проекту «Городская комфортная среда» (это порядка 70-ти дворовых территорий) работы практически везде закончены. То же самое касается фасадов домов по центральной части города – около 45 фасадов уже готовы, и при вечерней подсветке города центральные улицы будут выглядеть очень эффектно. Ремонты дорог по нацпроекту тоже завершены. На средства дорожного фонда приведены в порядок 15 тротуаров и 15 дорог.

Самые серьезные сложности у города связаны с работами по благоустройству. Надо признать, когда вскрываются коммуникации, появляются дополнительные виды работ. Это в первую очередь связано с износом инженерных сетей, которые проходят в парках и скверах. И пока подрядчик не выполнит работы по максимальной защите сетей, город не дает разрешение на продолжение ремонтных работ.

Порой администрация видит нарушение технологий при мощении, при бетонировании лестничных маршей. В этих случаях опять работы безжалостно останавливаются. Сейчас ориентир на качество поставлен важнее сроков выполнения.