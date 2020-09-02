Книги жалоб в магазинах предлагают отменить

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативной отменить книги жалоб в магазинах страны, сообщает «Свободная пресса».

«Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Если инициатива министерства пройдет, то отмена книг жалоб будет происходить в рамках кампании по отмене устаревших законодательных норм.