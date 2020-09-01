Более десяти артистов Музыкального театра заболели коронавирусом

Коронавирус продолжают выявлять у артистов оперной труппы Музыкального театра. По нашим данным, COVID-19 на сегодняшний день выявлен у 14 человек. Руководитель пресс-центра театра Надежда Громова подтверждает, что заболевших больше десяти человек.

По ее словам, все артисты находятся на карантине, течение заболевания легкое или вообще бессимптомное. О том, что коронавирус проник в театр, стало известно случайно, когда одного из артистов проверили как «контактного» с больным человеком.

Напомним, накануне, 31 августа, Музыкальный театр объявил о переносе начала сезона из-за карантина со 2 сентября на 2 октября.

В театре заверяют, что купленные зрителями билеты на сентябрьские представления будут действительны на новые даты.