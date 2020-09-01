Пенсионный фонд опубликовал график перечисления пенсий в сентябре

Отделение Пенсионного фонда по Карелии представило график перечисления пенсий и других социальных выплат через банки в сентябре 2020 года.

В ПФР добавили, что Почта России выплачивает пенсии по своему графику.

Судя по графику, выплату начнут перечислять с 11 числа в Петрозаводске, в районах республики с 12 сентября.

В ПФР также обращают внимание, что перечисление выплат осуществляется накануне дня, указанного в графике.