01 сентября 2020, 14:53
Пенсионный фонд опубликовал график перечисления пенсий в сентябре
В ПФР рассказали, когда пожилые жители Карелии получат свои выплаты в этом месяце
Отделение Пенсионного фонда по Карелии представило график перечисления пенсий и других социальных выплат через банки в сентябре 2020 года.
В ПФР добавили, что Почта России выплачивает пенсии по своему графику.
Судя по графику, выплату начнут перечислять с 11 числа в Петрозаводске, в районах республики с 12 сентября.
В ПФР также обращают внимание, что перечисление выплат осуществляется накануне дня, указанного в графике.