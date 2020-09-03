03 сентября 2020, 19:56
Минздрав намерен привить от гриппа более половины жителей Карелии
Первая партия отечественной вакцины поступила в республику
В рамках национального календаря профилактических прививок в преддверии эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ планируется привить 60% жителей Карелии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
По его словам, первая партия - 149 560 доз - отечественной вакцины «Совигрипп» для взрослых поступила в республику. Вакцина доставляется в медицинские организации.
Сделать прививку от гриппа жители республики смогут бесплатно в поликлинике по месту жительства.