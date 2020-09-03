Минздрав намерен привить от гриппа более половины жителей Карелии

В рамках национального календаря профилактических прививок в преддверии эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ планируется привить 60% жителей Карелии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



По его словам, первая партия - 149 560 доз - отечественной вакцины «Совигрипп» для взрослых поступила в республику. Вакцина доставляется в медицинские организации.



Сделать прививку от гриппа жители республики смогут бесплатно в поликлинике по месту жительства.