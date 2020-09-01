Детский сад в Лахденпохье не успели отремонтировать ко Дню знаний

Строители из Петрозаводска не успели во время завершить ремонт в детском саду «Радуга» в Лахденпохье. Воспитанников отправили в другие дошкольные учреждения района. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов.

Работы должны были успеть завершить к 31 августа. Подрядчик объяснил задержку коронавирусными ограничениями и сбоем в работе заводов по производству плитки, которая должна использоваться при облицовке фасада здания.

«По заверению строителей работы будут выполнены до конца сентября»,

- написал глава.

Районная администрация распределила детей между другими дошкольными объединениями района. Это детские сады во Втором городке и в поселках Ихала и Мийнала. Около 100 родителей оказались готовы доставлять детей в другие дошкольные учреждения.

«На сегодняшний момент в дошкольных учреждениях есть возможности для распределения всех детей из детского сада «Радуга», - заверил Болгов. Глава попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и потерпеть месяц. Тогда воспитанники детсада «Радуга» начнут посещать отремонтированное, теплое детское дошкольное учреждение, резюмировал глава.