Непривитые россияне массово жалуются Москальковой на дискриминацию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова эфире «Вести FM» рассказала о большом числе обращений не привитых от коронавируса граждан на дискриминацию, пишет «Коммерсантъ».

Омбудсмен назвала конкретную организацию, работникам которой сказали о санкциях. В частности, если работники не будут прививаться, то они не пойдут в летний отпуск и могут забыть о премиях. Москалькова заявила, что таких сообщений огромное количество: уволят, премию не дадут. Она отметила, что «такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция». При этом омбудсмен добавила, что сама идея оградить общество является правильной.

«А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь, но самое главное - почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела - они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?»

- добавила Москалькова.

Ранее в ряде регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. В частности, 16 июня главный санитарный врач Москвы обязала привить 60% работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Затем принудительную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани. Также о планах заявили в Мурманской области. Между тем в Кремле высказались о ревакцинации от коронавируса. (фото rg.ru)