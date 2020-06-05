Офис отделения «ЕР» в Карелии экстренно обработали от коронавируса

Карельское региональное отделение «Единой России» может стать участником истории, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

По сообщению наших источников, группа специалистов, проводящих дезинфекцию помещений, где работали и жили больные COVID-19, посетила правительственное здание в Петрозаводске на улице Энгельса, 4. В нем они обработали крыло третьего этажа, в котором находится партийный офис «ЕР».

«Мы думали, что будут обрабатывать все здание, но дезинфекция прошла только в помещениях «Единой России». После этого возникли подозрения, что выявлены работники, которые заболели коронавирусом. Теперь все, кто здесь работает, боятся заразиться»,

– рассказал один из очевидцев.



Кто из сотрудников регионального отделения «Единой России» мог заболеть коронавирусом, нашему изданию выяснить не удалось.

По неподтвержденной информации, в партийном офисе заболел человек и должным образом не оповестил коллег, из-за чего количество заразившихся может оказаться значительно больше.