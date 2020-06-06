В «ЕР» Карелии рассказали подробности дезинфекции офиса от COVID-19

Вчера мы писали о том, что группа специалистов, проводящих дезинфекцию помещений, где работали и жили больные COVID-19, посетила правительственное здание в Петрозаводске на улице Энгельса, 4. В нем они обработали крыло, в котором находится партийный офис «ЕР».

Инцидент сегодня прокомментировал руководитель регионального исполнительного комитета партии Артем Валюк. Ранее его ответ был опубликован в издании «Губерния Дейли».

По его словам, 26 мая около 11.00 одному из сотрудников исполкома сообщили по телефону о том, что у лица, с которым он контактировал, выявлено заражение коронавирусом. Сотрудник в это время находился на рабочем месте, но, получив сообщение, сразу же покинул здание и отправился домой для соблюдения режима самоизоляции.

В этот же день у него был взят анализ на коронавирусную инфекцию. 28 мая сотруднику было вручено постановление Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции, на которой, как было отмечено, он уже к тому моменту находился.

29 мая сотруднику исполкома сообщили об отрицательном результате теста на коронавирус. Тем не менее, он продолжил соблюдать самоизоляцию. При повторном тестировании был получен положительный результат, о чем сотруднику сообщили 2 июня. По результатам медицинских исследований (КТ-картина, уровень оксигенации, температура тела и общее самочувствие) болезнь протекает бессимптомно.

Таким образом, факт заражения коронавирусной инфекцией был установлен только

2 июня, что явилось основанием к началу проведения соответствующих противоэпидемических мероприятий. 3 июня 2020 года в 16:15 по почте в РИК, поступило предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об организации противоэпидемических мероприятий. Согласно предписанию, было необходимо: уточнить список контактных лиц, вывести на самоизоляцию сотрудников, общавшихся с заболевшим, провести заключительную дезинфекцию помещений силами специализированной организации. Все требования были оперативно и незамедлительно выполнены.

Решением руководителя исполкома сотрудники отправлены на самоизоляцию. Список сотрудников, которые контактировали с заболевшим, в установленные сроки направлен в Роспотребнадзор. 4 июня 2020 года проведена дезинфекция.

На данный момент по имеющейся у руководства исполкома информации, установлен лишь один случай заражения коронавирусной инфекцией, о котором сказано выше. Информацией о выявлении коронавируса еще у кого-либо из сотрудников руководство исполкома не располагает.