Названы адреса 12 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых Covid-19 был выявлен 5 июня. В этот день коронавирус диагностировали у 12 человек.

Согласно карте, в двух домах зафиксированы повторные случаи заражения. Это дом №57 по улице Балтийской и дом №31 по Лососинскому шоссе. В этих зданиях коронавирус уже находили 29 мая.

В то же время в городе появилось сразу восемь новых очагов инфекции. Это частный дом на улице Клубной, дом №56 по улице Пограничной, дом №3 по улице Сорокской, дом №7 по Лососинской набережной, дом №63 по проспекту Александра Невского, дом №57Б по улице Калинина, дом №7 по улице Торнева и дом №18 по улице Нойбранденбургской.

Всего в столице Карелии Covid-19 обнаружен у 296 человек. В целом по республике заболели 614 человек.