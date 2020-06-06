Два человека стали почетными гражданами Карелии

Сергей Катанандов и Антонина Жеребцова стали почетными гражданами Карелии. Это звание традиционно присваивается накануне Дня республики, сообщает управление пресс-службы главы РК.

Сергей Катанандов признан почетным гражданином за особый вклад в социально-экономическое развитие республики. С 1990 по 1998 год он был мэром Петрозаводска, затем до 2010 года руководил республикой. С 2010 по 2017 год Сергей Катанандов представлял Карелию в Совете Федерации.

Антонина Жеребцова руководит племенным хозяйством «Ильинское» в Олонецком районе. Звание она получила за большой вклад в развитие сельского хозяйства в регионе и выдающиеся заслуги в животноводстве.