Два российских министра одолели коронавирус

Сегодня, 14 мая, в ходе заседания по вопросам развития генетических технологий Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин поинтересовался самочувствием министра Фалькова. Тот ответил, что выздоровел и уже приступил к работе. Ранее стало известно, что от COVID-19 излечилась министр культуры Ольга Любимова.

Вчера стало известно, что уроженка Карелии, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина также имеет диагноз COVID-19.

Ранее стало известно о болезни премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

В Карелии из статусных лиц болезнь перенес депутат ЗС РК Олег Доценко.