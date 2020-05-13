Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела коронавирусом

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила, что заразилась коронавирусом, сообщает РИА Новости. Сделала она это после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что COVID-19 заразились пять народных избранников.

Как пишет издание, все депутаты Госдумы сдавали тесты и у Оксаны Пушкиной 10 мая он показал положительный результат.

По словам Пушкиной, она месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц.

«Развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила»,

– написала Пушкина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что болезнь переносит бессимптомно.

«По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй – закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет»,

– написала она.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат «Единой России» Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.