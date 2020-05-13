Просроченные паспорта и права предложили менять до конца года

Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, может быть продлен до 31 декабря. Это следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает РИА Новости.

«Определить, что срок подачи заявлений о выдаче или замене документов… истекает 31 декабря 2020 года»,

– сообщается в проекте приказа, в котором прописаны порядок и сроки подачи заявлений на получение или замену соответствующих документов.

Первые два пункта уточняют порядок и сроки замены водительских удостоверений и паспортов, если срок их действия истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Также это относится к 14-летним гражданам России, которые должны получить свой первый паспорт в указанный период.

Кроме того, проектом приказа предлагается максимально использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля.