Власти отказались от создания российского аналога «Википедии»

Российские власти отказались от идеи создания российского аналога «Википедии». Распущена межведомственная группа, занимавшаяся вопросами ее создания, соответствующее распоряжение подписал 11 мая и.о. премьер-министра России Андрей Белоусов.

«Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала», - сообщается в документе.

Идея создания российского аналога «Википедии» появилась в 2016 году и была поддержана властями. На разработку Интернет-энциклопедии выделялись значительные суммы.